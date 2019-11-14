Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama ‘Komando’ Merih Demiral çizgiden çıkardı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, 0-0’lık beraberlik sonrasında EURO 2020’ye katılmayı garantilerken son dakikalarda yaşanan bir pozisyon sonrasında nefesler tutuldu.

İzlanda’nın 82. dakikada kullandığı köşe vuruş sonrasında topa iyi yükselen Sigthorsson’un kafa vuruşu kaleci Mert Günok’u geçti.

Ancak çizgi üzerinde bulunan ‘Komando’ lakaplı stoperimiz Merih Demiral topu kafayla uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

Milli Takım’ın son dönemde vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki stoperimiz, yaptığı bu müdahale ile hem EURO 2020 kapısını ardına kadar açtı, hem de yükselen performansını sürdürerek yine maçın yıldızlarından biri olmayı başardı.

Genç futbolcu kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır! Geliyoruz @UEFAEURO pic.twitter.com/rQELCuQYHT — Merih Demiral (@Merihdemiral) November 14, 2019

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