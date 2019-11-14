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Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama ‘Komando’ Merih Demiral çizgiden çıkardı!
Milli Takımlar

Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama ‘Komando’ Merih Demiral çizgiden çıkardı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında 'Komando' lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul'da oynanan ve 0-0 sona eren maç ardından EURO 2020 biletini kapan milliler, yenilgi yaşaması halinde tur şansını son maça bırakacaktı.

14 Kasım 2019 22:00

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, 0-0’lık beraberlik sonrasında EURO 2020’ye katılmayı garantilerken son dakikalarda yaşanan bir pozisyon sonrasında nefesler tutuldu.

İzlanda’nın 82. dakikada kullandığı köşe vuruş sonrasında topa iyi yükselen Sigthorsson’un kafa vuruşu kaleci Mert Günok’u geçti.

Ancak çizgi üzerinde bulunan ‘Komando’ lakaplı stoperimiz Merih Demiral topu kafayla uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

Ekran görüntüsü TRT 1’den alınmıştır.

Milli Takım’ın son dönemde vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki stoperimiz, yaptığı bu müdahale ile hem EURO 2020 kapısını ardına kadar açtı, hem de yükselen performansını sürdürerek yine maçın yıldızlarından biri olmayı başardı.

Genç futbolcu kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

14 Kasım 2019 Galatasaray formasıyla çıkamadığı Türk Telekom Stadı`na ilk kez İzlanda ile geldi Türk Telekom Stadı`nda oynanmasına karar verilen Türkiye-İzlanda maçında, ilginç bir tesadüf yaşandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:44 | 14 Kasım 2019
izlanda Merih Demiral türkiye
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