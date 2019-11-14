Mustafa Cengiz’in yayınında skandal! Herkes reklama gidildi sandı…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV ve Youtube kanalında canlı yayına konuk olurken çok ilginç bir olay yaşandı.

GSTV reklama gittiği esnada Youtube’daki yayın devam ederken Cengiz ve programdakiler yayında olduklarının farkında olmadan konuşmaya devam ettiler.

Mustafa Cengiz’in yanına gelen bir yetkili Cengiz’e “Çok iyi gidiyorsun.Yusuf abi ile konuştum imza toplasınlar” dediği duyulurken, Cengiz’in “Dedim zaten” cevabı ekranlara yansıdı.

“İnanmıyorum ya, bütün konuşmalar çıkmış”

Yaşanan bu olayın ardından yetkililer bu durumu fark ederken tepkiler de yayına yansıdı. Kamera arkasından birinin “İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu” sözlerine Cengiz’in “Şaka yapıyorsun. Neyse yapılacak bir şey yok” cevabı kameralara yansıdı.

Durumu sakinlikle karşılayan Cengiz’in daha sonrasında kamera arkasındakilere “Göbeğim çıkıyor mu?” dediği kameralara yansıdı.