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Millilerde maç sonu büyük sevinç! Şenol Güneş 3’lü çektirdi
Milli Takımlar

Millilerde maç sonu büyük sevinç! Şenol Güneş 3’lü çektirdi

İzlanda maçı beraberliği ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

14 Kasım 2019 22:42

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Müsabakanın son düdüğün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Milliler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. 14 Kasım 2019 Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama `Komando` Merih Demiral çizgiden çıkardı! EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda`yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında `Komando` lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul`da oynanan ve 0-0 sona eren maç ardından EURO 2020 biletini kapan milliler, yenilgi yaşaması halinde tur şansını son maça bırakacaktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:42 | 14 Kasım 2019
a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri UEFA Euro 2020
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