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Merih Demiral ve Burak Yılmaz canlı yayındayken sürpriz misafir!
Milli Takımlar

Merih Demiral ve Burak Yılmaz canlı yayındayken sürpriz misafir!

A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda ile 0-0 berabere kalıp EURO 2020 bileti aldığı maçın ardından TRT ekranlarında ilginç bir an yaşandı. Maç sonu Merih Demiral ve Burak Yılmaz röportaj verdiği sırada güvenliklerden kaçan minik bir taraftarın koşarak yanlarına gelmesi canlı yayına yansıdı.

14 Kasım 2019 22:30

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020’ye katılma hakkı kazanırken maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içinde kutlama yapan futbolcularımızdan Merih Demiral ve Burak Yılmaz TRT Spor mikrofonlarına röportaj verdi.

İki yıldızın canlı yayında konuştuğu sırada minik bir taraftarın koşarak onların yanına gelmesi kameralara yansıdı. Futbolcuların yanına ulaştığı sırada ayağı kayıp yere düşen minik taraftar Burak Yılmaz’a sarıldı.

Güvenlik görevlileri minik taraftarı uzaklaştırmak için oyuncuların yanına gelirken Merih Demiral “Tamam abicim bekle sen beni” diyerek küçük taraftara forma vereceğini söyledi.

İşte o anlar;

14 Kasım 2019 Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama `Komando` Merih Demiral çizgiden çıkardı! EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda`yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında `Komando` lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul`da oynanan ve 0-0 sona eren maç ardından EURO 2020 biletini kapan milliler, yenilgi yaşaması halinde tur şansını son maça bırakacaktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:30 | 14 Kasım 2019
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