Merih Demiral ve Burak Yılmaz canlı yayındayken sürpriz misafir!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020’ye katılma hakkı kazanırken maç sonunda büyük sevinç yaşandı.
Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içinde kutlama yapan futbolcularımızdan Merih Demiral ve Burak Yılmaz TRT Spor mikrofonlarına röportaj verdi.
İki yıldızın canlı yayında konuştuğu sırada minik bir taraftarın koşarak onların yanına gelmesi kameralara yansıdı. Futbolcuların yanına ulaştığı sırada ayağı kayıp yere düşen minik taraftar Burak Yılmaz’a sarıldı.
Güvenlik görevlileri minik taraftarı uzaklaştırmak için oyuncuların yanına gelirken Merih Demiral “Tamam abicim bekle sen beni” diyerek küçük taraftara forma vereceğini söyledi.
İşte o anlar;
Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz ve Merih Demiral, İzlanda maçı sonrası duygularını @trtspor aracılığıyla paylaştı. pic.twitter.com/7p7oanH1m3
— TRT Spor (@trtspor) November 14, 2019