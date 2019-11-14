Maç öncesi Muhammet Yücel’i öldüren katil Can Zorlu’ya müebbet hapis

CAN ÖZÇELİK / SÖZCÜ – 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'da, Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor takımları arasında oynanan futbol müsabakası öncesi taraftar arasında kavga çıktı. Olayda 17 yaşındaki Muhammet Yücel hayatını kaybetti. Berkay Karabay ve Fehmi Şen ise yaralandı.

Olaydan sonra maçı izlemeye giden 9 şüpheli stadyum çıkışında yakalandı. Muhammet Yücel'i bıçakladığı iddia edilen Can Zorlu'nun kıyafetlerini stadyumda değiştirerek tuvalet boşluğuna attığı öne sürüldü.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “Kasten adam öldürmek” ve “Kasten yaralamak” suçlarından müebbet hapis ile 4,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

“AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ PİŞMANIM”

Sanık Can Zorlu davanın ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, “Stada yakın bir mesafede bir sokaktan aniden taş, sopa ve havai fişeklerle saldırı başladı. Bunun üzerine bizim gruptan da saldırı başladı. İzdiham oldu. Bizim tarafın saldırısı üzerine karşı taraf çekildi. Sokakta koşarken rahmetliyle karşılaştım. Elinde sopa vardı. Sopayı kafama doğru salladı. Ben de yerde gördüğüm bıçağı alarak ona salladım. Sonra boğuştuk. Yere düştük. Bıçak elimden düşmüştü. O da almak istedi bıçağı, ben aldım. Salladım. Kesinlikle öldürmek veya yaralamak niyetinde değildim. Kendimi korumak istedim. Üzüntü ve pişmanlık duyuyorum” dedi.

“DEVLETE SIĞINDIM CEZALANDIRILSINLAR”

Muhammet Yücel'in babası Fatih Yücel de davanın ilk duruşmasında sanıkların hepsinin cezalandırılmasını istediğini belirterek, “Önce Allah’a sonra devlete sığındım. Oğlumu buradaki sanıkların hepsi tanır” diye konuştu.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık Can Zorlu'yu “Muhammet Yücel'i Kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. “Muhammet Yücel'in kasten öldürülmesine yardım” ve “Fehmi Şen'i kasten yaralama” suçundan Emre Yılmaz, Ercan Derge'ye 16'şar yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

“Muhammet Yücel'in kasten öldürülmesine yardım” suçundan Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, Sercan Kılıç'ı, 15'er yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B. H., K. S. Ö., E. S.'yi ise 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara takdir ve tahrik indirimi uygulanmadı.