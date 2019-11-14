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İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren: ‘Hayal kırıklığına uğradım’

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

14 Kasım 2019 23:08

İzlanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında deplasmanda karşılaştığı Türkiye ile berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, “Hayal kırıklığına uğradım. Buradan kazanmamız gerekirdi. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Yaşadığım hayal kırıklığının dışında oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi oynadılar. Oyunun son bölümünde gol fırsatları bulduk. Türkiye'yi tebrik ederim. Bu eleme grubunda iyi iş çıkardılar. Mart ayında play-offlarda şansımız var. Bu şansı değerlendirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'ye karşı iki maçta alabilecekleri 6 puandan 4 puanı aldıklarını söyleyen Hamren, “Grupta fark yapan Türkiye'nin Fransa'dan 4 puan çıkarmasıydı. Bundan dolayı avantaj sağladı ve önümüze geçti. Türkiye son dönemde bireysel kalitede iyi oyuncular çıkardı. Türkiye o bireysel kaliteyi takım olgusuyla daha yüksek bir noktaya taşıdı. Bence farkı bu yaptı” diye konuştu. 14 Kasım 2019 Nefes kesen an! Yürekler ağza geldi ama `Komando` Merih Demiral çizgiden çıkardı! EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda`yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında `Komando` lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul`da oynanan ve 0-0 sona eren maç ardından EURO 2020 biletini kapan milliler, yenilgi yaşaması halinde tur şansını son maça bırakacaktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:08 | 14 Kasım 2019
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