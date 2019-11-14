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İzlanda nerede? İşte, İzlanda haritası…
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İzlanda nerede? İşte, İzlanda haritası…

Türkiye, EURO 2020 grup eleme maçı için İzlanda'yı konuk ediyor. 330 bin civarı nüfusu olan İzlanda hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular "İzlanda nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İzlanda haritası ve ülke hakkında merak edilenler...

14 Kasım 2019 19:46

Türkiye Milli Takımı maç için gittiği İzlanda havaalanında birçok sorun yaşamanın ardından gündemdeki yerini tutuyor. . Peki, İzlanda nerede? İşte merak edenler için İzlanda hakkında bilgiler ve İzlanda harita üzerindeki yeri…

İZLANDA NEREDE

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet.

İzlanda Cumhuriyeti 17 Haziran 1944’te Danimarka'dan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Anayasa 16 Haziran 1944'te yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson'dur ve dört yılda bir seçilmektedir. Biri 40 üyeli, diğeri 20 üyeli iki meclisi vardır ve her ikisinin de görev süresi dört yıldır. Üyeler seçimle belirlenirler. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilir ve hükümeti kurar. Ülke 23 bölge ve 14 şehir ile yönetilmektedir.

Son güncelleme 19:46 | 14 Kasım 2019
izlanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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