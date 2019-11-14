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Son Dakika: Tarihi maçta ilk devrede gol yok...
Arnor Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı’nın en genç futbolcusu oldu!
Milli Takımlar

Arnor Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı’nın en genç futbolcusu oldu!

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelirken maçta tarihi bir an yaşandı. Sakatlanan Alfred Finnbogasson'n yerine oyuna giren Arnor Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı forması giyen en genç oyuncu oldu.

14 Kasım 2019 20:41

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız’ın rakibi olan İzlanda, İstanbul’daki karşılaşmada tarihi bir ana tanıklık etti.

Mücadelenin henüz 24. dakikasında Çağlar Söyüncü’nün müdahalesi sonrasında yerde kalan Alfred Finnbogasson sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli forvetin maça devam edememesi üzerine 20 yaşındaki Arnor Sigurdsson oyuna dahil oldu ve İzlanda Milli Takımı forması giyen en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

15 Mayıs 1999 (20 yaş) doğumlu futbolcu CSKA Moskova formasıyla bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Son güncelleme 20:55 | 14 Kasım 2019
izlanda
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OGP
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11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
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