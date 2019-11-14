Arnor Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı’nın en genç futbolcusu oldu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız’ın rakibi olan İzlanda, İstanbul’daki karşılaşmada tarihi bir ana tanıklık etti.

Mücadelenin henüz 24. dakikasında Çağlar Söyüncü’nün müdahalesi sonrasında yerde kalan Alfred Finnbogasson sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli forvetin maça devam edememesi üzerine 20 yaşındaki Arnor Sigurdsson oyuna dahil oldu ve İzlanda Milli Takımı forması giyen en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

15 Mayıs 1999 (20 yaş) doğumlu futbolcu CSKA Moskova formasıyla bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.