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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan flaş Milli Takım paylaşımı!
Milli Takımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan flaş Milli Takım paylaşımı!

14 Kasım 2019 20:00

EURO 2020 Elemeleri’nde İzlanda’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız için bütün ülke tek yürek olurken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter hesabı da bu kenetlenmeye eşlik etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki maç öncesinde yapılan paylaşımda milli oyuncularımızın ısınmak için sahaya girdiği görüntü paylaşıldı ve “İşte geliyor Özel Harekat” ifadesi kullanıldı.

İşte yapılan o paylaşım;

Son güncelleme 20:00 | 14 Kasım 2019
izlanda türkiye
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OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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