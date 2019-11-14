Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan flaş Milli Takım paylaşımı!

EURO 2020 Elemeleri’nde İzlanda’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız için bütün ülke tek yürek olurken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Twitter hesabı da bu kenetlenmeye eşlik etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki maç öncesinde yapılan paylaşımda milli oyuncularımızın ısınmak için sahaya girdiği görüntü paylaşıldı ve “İşte geliyor Özel Harekat” ifadesi kullanıldı.

İşte yapılan o paylaşım;