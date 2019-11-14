Galatasaray formasıyla çıkamadığı Türk Telekom Stadı’na ilk kez İzlanda ile geldi

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda arasında oynanan maçta ilginç bir tesadüf yaşandı. Galatasaray’ın 2016 yılında kadrosuna kattığı Kolbeinn Sigthorsson, o dönem hiç çıkamadığı Türk Telekom Stadı’na Milli Takım forması ile çıktı. Kolbeinn Sigthorsson’un Galatasaray’a maliyeti 700 bin Euro kiralama ve 400 bin Euro yarım sezonluk maaş ile birlikte 1.1 milyon Euro olmuştu.

Galatasaray’ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı’ndaki ilk maçına İzlanda Milli Takımı ile çıktı. Sigthorsson, İzlanda’nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11’de yer aldı.

GALATASARAY’A NANTES’TAN GELMİŞTİ

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes’ta forma giyen Kolbeinn Sigthorsson, Galatasaray’a 2016 yaz transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında kiralık olarak gelmişti. Sakatlığı nedeniyle 1 dakika bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson, aynı yılın devre arasında Nantes’a geri dönmüştü.

Galatasaray, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla İzlanda Milli Takımı'na büyük katkı yapan Kolbein Sigthorsson'u, sezon başında 700 bin Euro karşılığında Fransa'nın Nantes takımından kiralarken, kendisine de 1 milyon 215 bin Euro garanti para (toplam 1 milyon 915 bin Euro) ödemeyi taahhüt etmişti. Yarım sezon Galatasaray’ın oyuncusu olarak kalan Kolbeinn Sigthorsson’a 400 bin Euro ödenmişti.