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Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Milli Takım’a kutlama
Milli Takımlar

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Milli Takım’a kutlama

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

14 Kasım 2019 23:32

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020’ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, “Tebrikler milli takım. İzlanda karşısında aldığımız sonuçla EURO 2020’ye katılmayı garantiliyoruz. Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nün paylaşımında, “EURO 2020 finallerindeyiz. Tebrikler milli takım. Sizinle gurur duyuyoruz” denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

“Milletimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Milli Futbol Takımı’mızın teknik direktörü Şenol Güneş ile teknik ekibi ve sporcularını tebrik eder, ay-yıldızlılarımıza EURO 2020’de sonsuz başarılar dileriz.”

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün mesajında “Teşekkürler milli takım. Bekle bizi EURO 2020.” paylaşımı yapılırken, Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise “Harika bir grup mücadelesi sonucunda EURO 2020’ye katılma hakkı kazanan milli takımımızı tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 23:32 | 14 Kasım 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray türkiye
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