MAÇ SONUCU | Fransa Moldova 2-1 | EURO 2020 Elemeleri

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında Fransa, sahasında Moldova’yı konuk etti. Maçın henüz başında yeni duruma düşen Fransa, Moldova’nın katı savunması karşısında oldukça zorlanırken, maçı 79. dakikada penaltıdan bulduğu golle kazandı.

Fransa’nın golleri 35. dakikada Varane ve 79. dakikada Giroud’dan gelirken, Moldova’nın tek sayısını 9. dakikada Rata kaydetti.

Türkiye’nin İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından Fransa, aldığı bu galibiyetle 22 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye’nin 20 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta Moldova, 3 puanda kalara son sırada yer aldı.

ARNAVUTLUK BERABERE KALDI

Grubun diğer maçında ise Arnavutluk, sahasında Andorra ile 2-2 berabere kaldı. 6. dakikada Balaj ile öne geçen Arnavutluk, 18. dakikada Martinez’in golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve yine Martinez ile 48. dakikada öne geçen Andorra karşısında Arnavutluk, 55. dakikada Manaj ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

79′ Fransa, Giroud’nun penaltı golü ile 2-1 öne geçti.

35′ Fransa, Varane’ın kornerden gelen topta yaptığı kafa vuruşu ile attığı golle beraberliği yakaladı.

9′ Moldova, Rata’nın attığı golle sürpriz bir şekilde deplasmanda 1-0 öne geçti.