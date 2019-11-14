FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda 3 takım ikinci turu garantiledi

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda dördüncü hafta müsabakaları biri dışında dün tamamlandı.
B Grubu’nda İsrail ekibi Ironi Ness Ziona ile Avusturya temsilcisi Kapfenberg Bulls arasında oynanmayan karşılaşma ile ilgili FIBA’dan daha sonra açıklama yapılacak.
Türk temsilcilerinden Bahçeşehir Koleji, D Grubu’nda konuk ettiği İsviçre ekibi Fribourg Olympic’i 79-70 yenerek adını ikinci tura yazdırmayı garantiledi. Pınar Karşıyaka ise E Grubu’nda Spirou Basket’i 92-54 yenerek liderliğe yükseldi.
Bahçeşehir Koleji’nin yanı sıra aynı grupta Romanya’dan CSM CSU Oradea ile C Grubu’nda Letonya’dan Ventspils 4. maçların ardından ikinci tura yükselmeyi garantileyen ekipler oldu.
Organizasyonda 19 ve 20 Kasım’da oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:
A Grubu:
Benfica (Portekiz)-PVSK Veolia (Macaristan)
Inter Bratislava (Slovakya)-ZZ Leiden (Hollanda)
B Grubu:
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Ironi Ness Ziona (İsrail)
Kapfenberg Bulls (Avusturya)-Landstede Hammers (Hollanda)
C Grubu:
Ventspils (Letonya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Sigal Priştine (Kosova)-medi Bayreuth (Almanya)
D Grubu:
CSM CSU Oradea (Romanya)-Bahçeşehir Koleji
Fribourg Olympic (İsviçre)-BC CSU Sibiu (Romanya)
E Grubu:
Spirou Basket (Belçika)-Phoenix Brüksel (Belçika)
Donar (Hollanda)-Pınar Karşıyaka
F Grubu:
Kiev Basket (Ukrayna)-Levski Lukoil (Bulgaristan)
Dnipro (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus)
G Grubu:
Balkan (Bulgaristan)-U-BT Cluj Napoca (Romanya)
Sodertalje (İsveç)-Enisey Krasnoyarsk (Rusya)
H Grubu:
Kataja (Finlandiya)-Bakken Bears (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya)-Egis Kormend (Macaristan)