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Fenerbahçe’den Vedat Muriqi açıklaması
Süper Lig

Fenerbahçe’den Vedat Muriqi açıklaması

Kasımpaşa maçında bileği burkulan ancak oyuna devam eden Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nın da kontrolleri sonrasında İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, UEFA gereği oyuncunun milli takım kampına gitmek zorunda olduğunu belirtti.

14 Kasım 2019 12:22

Vedat Muriqi’nin sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlar sebebiyle Fenerbahçe Kulübü’nden bilgilendirme geldi. UEFA prosedürü gereği Muriqi’nin Kosova Milli Takımı’na gittiği ve burada kontrollerinin gerçekleştiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den basın mensuplarına sunulan bilgide, “Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor. Vedat’ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi. Ancak onlar da oyuncunun son durumuna bakmak istediler ve sonucu görünce oyuncunun oynamayacağına karar verdiler” ifadelerine yer verildi.

Vedat Muriqi’nin ayağında yaşadığı burkulma sonrasında Kosova sağlık heyeti de aynı rahatsızlığı tespit etti. Sakatlık konusunda standart prosedürün izlendiği vurgulandı.

Son güncelleme 12:22 | 14 Kasım 2019
Fenerbahçe kosova milli takımı Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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