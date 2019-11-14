Fenerbahçe’den Vedat Muriqi açıklaması

Vedat Muriqi’nin sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlar sebebiyle Fenerbahçe Kulübü’nden bilgilendirme geldi. UEFA prosedürü gereği Muriqi’nin Kosova Milli Takımı’na gittiği ve burada kontrollerinin gerçekleştiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den basın mensuplarına sunulan bilgide, “Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor. Vedat’ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi. Ancak onlar da oyuncunun son durumuna bakmak istediler ve sonucu görünce oyuncunun oynamayacağına karar verdiler” ifadelerine yer verildi.

Vedat Muriqi’nin ayağında yaşadığı burkulma sonrasında Kosova sağlık heyeti de aynı rahatsızlığı tespit etti. Sakatlık konusunda standart prosedürün izlendiği vurgulandı.