Fenerbahçe Opet kapanışı set vermeden yaptı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasının kapanış maçında ligin şampiyonluk iddiası taşıyan ekiplerinden Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 25-20, 25-16 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 8 maçta 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

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