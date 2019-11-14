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Fenerbahçe Opet kapanışı set vermeden yaptı!
Voleybol

Fenerbahçe Opet kapanışı set vermeden yaptı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe Opet'in Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olduğu maç ile sona erdi. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazandı ve ligde 6. galibiyetini elde etti.

14 Kasım 2019 00:14

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasının kapanış maçında ligin şampiyonluk iddiası taşıyan ekiplerinden Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 25-20, 25-16 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 8 maçta 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 88 dakika (26, 27, 35) 13 Kasım 2019 Erkekler CEV Challenge Kupası | Tokat Belediye Plevne 3-0 VRCK Kazincbarcika Ülkemizi Erkekler CEV Challenge Kupası`nda temsil eden Tokat Belediye Plevne, 2. tur ilk maçında VRCK Kazincbarcika`yı set vermeden 3-0 yendi ve turu geçme adına 27 Kasım`daki rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:14 | 14 Kasım 2019
Aydın Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Opet Vestel Venüs Sultanlar Ligi voleybol
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