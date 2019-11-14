Fenerbahçe Opet kapanışı set vermeden yaptı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasının kapanış maçında ligin şampiyonluk iddiası taşıyan ekiplerinden Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 25-20, 25-16 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 6. galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 8 maçta 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)
Setler: 20-25, 16-25, 23-25