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Fenerbahçe Beko’nun konuğu CSKA Moskova
Euroleague

Fenerbahçe Beko’nun konuğu CSKA Moskova

Euroleague'de oynadığı 7 maçta 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko, sahasında Rus devi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

14 Kasım 2019 09:52

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 8. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. CSKA Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 3’ten canlı yayınlanacak.

Euroleague’de sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul’da Baskonia ve Bayern Münih’i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA’DA 517. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

Son güncelleme 09:52 | 14 Kasım 2019
CSKA Moskova euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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