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Farkındalık Festivali Kocaeli’nde
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Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Uluslararası Farkındalık Festivali Kasım ayında Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

14 Kasım 2019 18:18
Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı Farkındalık Festivali, 23-24 Kasım tarihlerinden Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. Festivalde, kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi etkileyen, yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak.

Festival “Değişim ile Çiçek Aç!” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları:

Korkuyu Aşma Sanatı

Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Stres Yönetimi

Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Anda Kalma Sanatı

Şimdide olmanın ve farkındalıkla yaşam sürmenin tadını çıkarmak, yapılan işlere odaklanmanın verimliliğini yaşamak için!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı

Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi

İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar

Dans Gösterileri

Son güncelleme 18:18 | 14 Kasım 2019
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