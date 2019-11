Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı Farkındalık Festivali, 23-24 Kasım tarihlerinden Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. Festivalde, kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi etkileyen, yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak.

Festival “Değişim ile Çiçek Aç!” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor.