Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Festival “Değişim ile Çiçek Aç!” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor.
FESTİVALDE NELER VAR?
Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!
Değişim Programları:
Korkuyu Aşma Sanatı
Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!
Stres Yönetimi
Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!
Anda Kalma Sanatı
Şimdide olmanın ve farkındalıkla yaşam sürmenin tadını çıkarmak, yapılan işlere odaklanmanın verimliliğini yaşamak için!
Depresyondan Özgürleşme Sanatı
Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!
İnteraktif Söyleşi
İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar
Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar
Dans Gösterileri