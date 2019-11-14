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Milli Takımlar

Emre Belözoğlu: ‘Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref’

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, İzlanda ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2019 23:26

Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa´ya gitmek bana da nasip olur. Bu takımın içerisinde olmak, bu takımın parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda´dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım.

Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz, takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var, hoca ile konuşacağız. Buradan ayrılacak mıyız, yoksa devam mı edeceğiz diye.” 14 Kasım 2019 Türkiye İzlanda maçının ardından ilk açıklama Burak Yılmaz ve Merih Demiral`dan Türkiye`nin İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası`na gitmesini garantilemesinin ardından ilk açıklamalar Burak Yılmaz ve Merih Demiral`dan geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:26 | 14 Kasım 2019
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