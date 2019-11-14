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Efes Zenit maçı canlı izle! Anadolu Efes Zenit basket maçı hangi kanalda?
Euroleague

Efes Zenit maçı canlı izle! Anadolu Efes Zenit basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes, Euroleague 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlıyor. Bu sezon Avrupa'da iyi bir performans sergileyen Efes Zenit'i de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Anadolu Efes canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, Anadolu Efes Zenit basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım 2019 20:14

Anadolu Efes Zenit, Avrupa Ligi’nin 8. hafta maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. İki güçlü ekibin mücadelesi şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Anadolu Efes Zenit basket maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES ZENİT CANLI İZLE

 

ANADOLUI EFES ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.

Son güncelleme 20:14 | 14 Kasım 2019
efes zenit
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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