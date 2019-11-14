Efes Zenit maçı canlı izle! Anadolu Efes Zenit basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Zenit, Avrupa Ligi’nin 8. hafta maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. İki güçlü ekibin mücadelesi şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Anadolu Efes Zenit basket maçı hangi kanalda?
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ANADOLUI EFES ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.