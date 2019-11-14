Cenk Tosun yalnız bırakmadı

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti.

İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

Öte yandan Türkiye ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı. Rakip takım tribününe İzlanda taraftarı gelmediği için bu bölümde de ay-yıldızlı taraftarlar yer aldı.

İZLANDA 5 GAZETECİ İLE GELDİ

Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, bu mücadeleyi takip etmek üzere İzlanda'dan 5 gazeteci Türkiye'ye geldi.

Bu basın mensuplarından 2'si özel televizyonda çalışırken, 1'i de özel bir gazetede görev yapıyor.

İzlanda devlet televizyonundan 1 kameraman ve 1 de foto muhabiri karşılaşmayı takip eden basın mensupları arasında yer aldı. 5 İzlandalı gazetecinin yanı sıra İsrail'den 1 ve İngiltere'den de 1 basın mensubu karşılaşmaya akredite yaptırdı.