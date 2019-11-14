Basketbolda 6 temsilcimiz Avrupa sahnesinde boy gösterdi! TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka’dan şov!

Basketbolda EuroCup B Grubu 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza atarken, Partizan NIS ise ikinci yenilgisini aldı. Maçı baştan sona üstün götüren TOFAŞ, rakibine seyircisinin de desteğiyle dönüş şansı tanımadı ve parkeden zaferle ayrıldı. Öte yandan basketbolda TOFAŞ’ın haricinde beş takımımız daha Avrupa arenasında boy gösterdi.

Kaf Kaf şov yaptı!

FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden Pınar Karşıyaka gecenin sansasyonel skoruna imza attı. Kaf Kaf, konuğu Spirou Charleroi’yı 38 sayı farkla 92-54 yendi ve grubundaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Aynı kupadaki diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ise konuğu Fribourg Olympic’i 79-70 yendi ve Kaf Kaf gibi üçüncü galibiyetini elde etti. Bahçeşehir, ise grubunda ikinci sırada yer almakta.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ise Türk Telekom konuğu Oostende’yi 72-66 mağlup etti ve beşinci maçta dördüncü galibiyetini aldı. EuroCup D Grubu’nda Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda Ewe Baskets Oldenburg’a 79-72’lik skorla, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Gaziantep Basketbol ise deplasmanda Tenerife’ye 69-67’lik skorla mağlup oldu.

EuroCup B Grubu: TOFAŞ 82-72 Partizan

EuroCup D Grubu: Ewe Baskets Oldenburg 79-72 Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 72-66 Oostende

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Tenerife 69-67 Gaziantep Basketbol

FIBA Avrupa Kupası D Grubu: Bahçeşehir Koleji 79-70 Fribourg Olympic

FIBA Avrupa Kupası E Grubu: Pınar Karşıyaka 92-54 Spirou Charleroi

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