Austin Rivers sahada babasını bile tanımadı! ‘Doc’a teknik faul verin’

Aile bağları önemlidir. Ama saha içindeyken takım daha fazla öne çıkıyor.

Bu sabaha karşı oynanan NBA karşılaşması bunun önemli bir örneğini gösterdi. Houston Rockets guardı Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu -aynı zamanda babası olan- Doc Rivers hakemlerle tartıştığı sırada yaptığı hareketlerle geceye damga vurdu. Doc Rivers maçın son anlarında hararetli şekilde itirazlarını sürdürürken Austin ‘teknik faul verin’ işareti yaparak babasının cezalandırılmasını istedi. Birkaç saniye sonra hakemler bir türlü sakinleşmeyen Doc Rivers’ı oyundan attı. Bu kararın ardından mutluluğunu gizleyemeyen Austin Rivers, babasının ardından el salladı, telefon hareketi yaparak ‘Beni ara’ jestinde bulundu.

Austin Rivers wanted the refs to give his dad a tech pic.twitter.com/zKRHXf2PYQ

Maçta Houston Rockets Los Angeles Clippers’ı 102-93 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda Austin Rivers’ın Twitter’a yazdıkları da paylaşım rekoru kırdı: “Şükran Günü yemeği biraz tuhaf geçecek.”

Welp…. thanksgiving is going to be weird….

— Austin Rivers (@AustinRivers25) November 14, 2019