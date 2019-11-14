Austin Rivers sahada babasını bile tanımadı! ‘Doc’a teknik faul verin’

Aile bağları önemlidir. Ama saha içindeyken takım daha fazla öne çıkıyor.

Bu sabaha karşı oynanan NBA karşılaşması bunun önemli bir örneğini gösterdi. Houston Rockets guardı Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu -aynı zamanda babası olan- Doc Rivers hakemlerle tartıştığı sırada yaptığı hareketlerle geceye damga vurdu. Doc Rivers maçın son anlarında hararetli şekilde itirazlarını sürdürürken Austin ‘teknik faul verin’ işareti yaparak babasının cezalandırılmasını istedi. Birkaç saniye sonra hakemler bir türlü sakinleşmeyen Doc Rivers’ı oyundan attı. Bu kararın ardından mutluluğunu gizleyemeyen Austin Rivers, babasının ardından el salladı, telefon hareketi yaparak ‘Beni ara’ jestinde bulundu.

Austin Rivers wanted the refs to give his dad a tech pic.twitter.com/zKRHXf2PYQ — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2019

Maçta Houston Rockets Los Angeles Clippers’ı 102-93 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda Austin Rivers’ın Twitter’a yazdıkları da paylaşım rekoru kırdı: “Şükran Günü yemeği biraz tuhaf geçecek.”

Welp…. thanksgiving is going to be weird…. — Austin Rivers (@AustinRivers25) November 14, 2019

Houston’da James Harden 47 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile Clippers’ın yıldızı Kawahi Leonard’ı gölgede bıraktı. Harden bu sezon forma giydiği 11 maçta 5’inci kez 40 sayı barajını geçmiş oldu.

Kawahi Leonard’ın 26 sayı, 12 ribaunt ve 7 asisitlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.