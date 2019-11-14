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Austin Rivers sahada babasını bile tanımadı! ‘Doc’a teknik faul verin’
NBA

Austin Rivers sahada babasını bile tanımadı! ‘Doc’a teknik faul verin’

Aile mi, kazanmak mı? Bu sabaha karşı oynanan NBA karşılaşması her gün göremeyeceğimiz ilginç bir olaya sahne oldu.

SKOR DIŞ HABER 14 Kasım 2019 07:51

Aile bağları önemlidir. Ama saha içindeyken takım daha fazla öne çıkıyor.

Bu sabaha karşı oynanan NBA karşılaşması bunun önemli bir örneğini gösterdi. Houston Rockets guardı Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu -aynı zamanda babası olan- Doc Rivers hakemlerle tartıştığı sırada yaptığı hareketlerle geceye damga vurdu. Doc Rivers maçın son anlarında hararetli şekilde itirazlarını sürdürürken Austin ‘teknik faul verin’ işareti yaparak babasının cezalandırılmasını istedi. Birkaç saniye sonra hakemler bir türlü sakinleşmeyen Doc Rivers’ı oyundan attı. Bu kararın ardından mutluluğunu gizleyemeyen Austin Rivers, babasının ardından el salladı, telefon hareketi yaparak ‘Beni ara’ jestinde bulundu.

Maçta Houston Rockets Los Angeles Clippers’ı 102-93 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda Austin Rivers’ın Twitter’a yazdıkları da paylaşım rekoru kırdı: “Şükran Günü yemeği biraz tuhaf geçecek.”

Houston’da James Harden 47 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile Clippers’ın yıldızı Kawahi Leonard’ı gölgede bıraktı. Harden bu sezon forma giydiği 11 maçta 5’inci kez 40 sayı barajını geçmiş oldu.

Kawahi Leonard’ın 26 sayı, 12 ribaunt ve 7 asisitlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Son güncelleme 10:32 | 14 Kasım 2019
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