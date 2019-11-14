Asprilla: Chilavert’i öldürmemesi için Escobar’ı ikna etmek zorunda kaldım

Kendi döneminin en önemli futbolcuları arasında sayılan Tino Asprilla, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar’ı Paraguaylı kaleci Jose Luis Chilavert’i öldürmemesi için zorlukla ikna ettiğini açıkladı.

1997 yılında Dünya Kupası eleme maçlarında Kolombiya ve Paraguay karşı karşıya gelmiş, maç içinde yaşanan kavganın ardından Asprilla ve Paraguay’ın ünlü kalecisi Chilavert kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Saha bir anda karışmış ve maçı 2-1 Paraguay kazanmıştı. Bu olayın ardından Escobar kartelinin Chilavert’i Paraguay başkenti Asuncion’da bir otel önünde öldürmeyi teklif ettiği ortaya çıktı.

50 yaşındaki Tino Asprilla spor dünyasını şoke eden açıklamalarını kendi hayatını işleyen bir mini belgeselde yaptı. Asprilla, Pablo Escobar’ın lideri olduğu Medellin karteli ağır toplarından Julio Fierro’nun kendisini oteline çağırdığını anlattı.

“Otel odasında 10 kişi daha vardı, hepsi sarhoştu ve Paraguaylı kadınlarla parti yapıyorlardı. Bize onay verirsen iki adam Asuncion’da kalacak ve Chilavert’i öldürecek.”

Ancak Asprilla bu teklife, “Ne? Siz delirdiniz mi? Kolombiya futbolunu bitirirsiniz, bu olamaz. Sahada olan sahada kalır” diye yanıt vererek ünlü kalecinin hayatını kurtardı. Chilavert hayatına yapılmış bu tehditten bihaber olarak yaşadı, Julio Fierro ise Kolombiya’da yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

Frikiklerden attığı gollerle ünlenen kaleci Chilavert’in bir başka ünlü olduğu konu da öfkesiydi. Kaleci, 2001 yılında Roberto Carlos’un yüzüne tükürmüştü.