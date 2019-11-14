Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor! Stjepan Tomas yola çıktı!

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da listenin ilk sırasında Stjepan Tomas yer alıyor. Antalyam.com adlı haber sitesinde yer alan habere göre Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam ile yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt alındı.

Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşen ve olumlu karşılık alan Tomas için Okan Buruk'tan izin çıktığı da iddia edildi. Hırvat teknik adam, son görüşmeyi yapmak üzere Antalya'ya yola çıktığı da gelen haberler arasında yer aldı. Başkan Öztürk ile son görüşmesini yüz yüze yapması beklenen Tomas'ın sonrasında imza atması bekleniyor. Bülent Korkmaz`ın Antalyaspor karnesi Süper Lig`de Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımla 45 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Ligde 1,24`lük puan ortalaması elde eden Korkmaz`ın teknik direktörlüğündeki Antalyaspor, bu sezon geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle hanesine 11 puan yazdırdı. İlgili Haberi Oku