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Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor! Stjepan Tomas yola çıktı!
Süper Lig

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor! Stjepan Tomas yola çıktı!

Süper Lig'de ekiplerinden Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas, yerel basında yer alan habere göre son görüşmeyi yapmak ve imzayı atmak için yola çıktı.

14 Kasım 2019 00:53

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da listenin ilk sırasında Stjepan Tomas yer alıyor. Antalyam.com adlı haber sitesinde yer alan habere göre Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam ile yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt alındı.

Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşen ve olumlu karşılık alan Tomas için Okan Buruk'tan izin çıktığı da iddia edildi. Hırvat teknik adam, son görüşmeyi yapmak üzere Antalya'ya yola çıktığı da gelen haberler arasında yer aldı. Başkan Öztürk ile son görüşmesini yüz yüze yapması beklenen Tomas'ın sonrasında imza atması bekleniyor. 13 Kasım 2019 Bülent Korkmaz`ın Antalyaspor karnesi Süper Lig`de Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımla 45 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Ligde 1,24`lük puan ortalaması elde eden Korkmaz`ın teknik direktörlüğündeki Antalyaspor, bu sezon geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle hanesine 11 puan yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:53 | 14 Kasım 2019
Antalyaspor Medipol Başakşehir Stjepan Tomas süper lig
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