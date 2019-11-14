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Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2,5 yıllığına prensipte anlaştı!
Süper Lig

Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2,5 yıllığına prensipte anlaştı!

Antalyaspor'un 2.5 yıllığına prensipte anlaştığı Stjepan Tomas ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

14 Kasım 2019 17:57

Antalyaspor’da Bülent Korkmaz’dan boşalan teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas getirilecek. Medipol Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam, bugün Antalya’ya geldi. Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşen Stjepan Tomas, kırmızı beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Prensip anlaşması sağlandı. Stjepan Tomas’ın Medipol Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Medipol Başakşehir tarafından sorun çıkmazsa yarın sözleşme imzalamayı planlanıyoruz. 2.5 yıllık prensip anlaşması yaptık. Takımımıza güveniyoruz. Şanssız maçlar kaybettik. Ligde fark yaratacak bir takımız. Yeni hocamızla ilerleyen günlerin daha güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu. 14 Kasım 2019 Antalyaspor`un yeni teknik direktörü belli oluyor! Stjepan Tomas yola çıktı! Süper Lig`de ekiplerinden Antalyaspor`da Bülent Korkmaz`ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Medipol Başakşehir`de Okan Buruk`un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas, yerel basında yer alan habere göre son görüşmeyi yapmak ve imzayı atmak için yola çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:03 | 14 Kasım 2019
Antalyaspor Murat Süğlün Stjepan Tomas süper lig
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