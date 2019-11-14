Andorra Türkiye milli maçı ne zaman? A Milli Takım EURO 2020 yolunda…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Andorra karşısına çıkıyor. Gruplarda gösterdiği performansla alkış toplayan A Milli Takım son maçını da galibiyetle tamamlamak istiyor. Peki Andorra Türkiye maçı ne zaman?
ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele 17 Kasım Pazar günü, Andorra La Vella’daki Ulusal Stadyum’da TSİ 22.45’te oynanacak. Maç TRT1’den naklen yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)