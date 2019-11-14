Acun Ilıcalı’dan Fatih Terim açıklaması! ‘Travmatik maçlarda Fatih Hoca…’

DMAX’te yayınlanan ‘Aslında?’ programında spor gündemini manşetler üzerinden yorumlayan usta gazeteciler Bağış Erten ve Fuat Akdağ'ın konuğu, Türk televizyonlarının duayen ismi Acun Ilıcal'ydı. Acun Ilıcalı, spor dünyası ve kendiyle ilgili birçok önemli açıklamaya imza attı.

İşte, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının satır başları:

Fenerbahçe'ye baktığın zaman iyi oynaması kötü oynaması başka bir şey ama kendini paralayan futbolcular görüyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Yerliyi öyle görünce yabancı da havaya giriyor zaten. Ben yabancının sınırsız olmasından ama yerlinin de kullanılmasından yanayım.

Futbolla aramızdaki fark şu; biz tam bilinmezden gidiyoruz. Futbolda çok ciddi performans üzerinden gidiliyor. Bizimki daha altıncı hislere hitap eder, futbolda doğru açıdan baktığın zaman yüzde 80'lerde başarı sağlarsın. Futbol normalinde çok sıkıcı bir spor bence. Biz şimdi bu işin içine düşmüşüz ama normalde seyredebilecek bir şey değil 90 dakika.

‘VAR’ UYGULAMASININ AYARINI YAPAMADILAR

Çok büyük fodepar var şu an VAR konusunda. Ama çok da faydalı bir şey olarak görüyorum. Yüzde yüz olması gereken bir olay futbolda. Şu anda ayarını yapamadılar.

HALI SAHA MAÇLARINDA ZOR YENERLER

‘Ben büyük kanallarda futbolun yeri olduğunu düşünmüyorum. Benim halı sahada bir maçı kaybetmem için karşı takımın başka boyutta bir takım olması lazım. Aktif sporcu olacak. Aktif sporcuları yeneriz diye bir iddiam yok. Onun dışında çok zor yenerler.’ Bağış Erten’in maçları uzatmak için halı saha mı aldın sorusuna Acun Ilıcalı gülerek ‘Halı saha almadım, TV8’i aldım otoparkı halı saha yaptım. Futbol kazansın ilk işim o oldu’ cevabını verdi.

KUCAKLAYICI VE AYAKTA TUTAN SÖZLER

Travmatik maçlarda Fatih Hoca'nın genelde kucaklayıcı ve takımı ayakta tutan açıklamalarını duyarsınız.