32 takım onun idmanını izleyecek! Protestocu Colin Kaepernick dönüyor

DERLEYEN: TURAN BAKÜLÜ / Amerikan Futbol Ligi (NFL) bu hafta sonu için oyun kurucu Colin Kaepernick’e bir deneme antrenmanı seansı düzenleyeceğini açıkladı.

32 takımın tamamı Atlanta’da yapılacak denemeye davet edilirken, seansa gelemeyen ekiplere oyuncunun performansının tamamını içeren bir videonun gönderileceği bilgisi verildi. Seansın saha içi çalışmalar ile birlikte oyuncunun katılacağı basın açıklamasını da içereceği ve basın mensuplarına kapalı olacağı yapılan açıklamada belirtildi.

The NFL arranged this workout opportunity for Colin Kaepernick, and teams will have the opportunity to evaluate his readiness and level of interest in resuming his NFL career. His agents have said he wants to return to the NFL, and the league hopes this provides that chance. — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 12, 2019

Açıklama sonrasında San Francisco 49ers’ın eski oyun kurucusu, Twitter üzerinden takipçilerini bilgilendirdi. NFL lig ofisinin temsilcilerine ulaşarak cumartesi günü kendisi için bir antrenman seansı ayarladıklarının bilgisini aldığını söyleyen Kapernick “3 senedir formda ve hazırım. Takım koç ve genel menajerlerini Cumartesi günü görmek için sabırsızlanıyor” dedi.

I'm just getting word from my representatives that the NFL league office reached out to them about a workout in Atlanta on Saturday. I've been in shape and ready for this for 3 years, can't wait to see the head coaches and GMs on Saturday. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) November 13, 2019

Kaynaklardan gelen habere göre, bazı lig ekipleri oyuncunun durumu ve oyuna geri dönme isteği hakkında temsilcilerinden bilgi alıyor. Bahsi geçen seans sonrasında oyuncunun play-offlardan önce lige resmi olarak geri dönme ihtimalinin olduğu konuşuluyor.

What? This is a PR exercise. 1. Kaepernick doesn’t need to prove anything to just get on a roster. 2. You’re not going to learn anything you can’t glean from his tape. 3. Individual teams are supposed to do workouts, not league-wide. 4. No other free agent QB has to do this. https://t.co/i4FhyWxzKs — Cian (@Cianaf) November 12, 2019

Olayların ardından Amerikan spor kamuoyunda yaşananlar tartışılıyor. Ünlü oyun kurucunun lige dönme ihtimali oluşsa da birçokları kararı samimi bulmadığını söylüyor.

ESPN’nin haberine göre, lig yönetimi oyuncunun denemeyi başka bir güne çekme talebini reddetti. Kaepernick tarafına ancak iletilen şartlarda seansın gerçekleşebileceği söylenirken oyuncunun teklifi kabul etmesi için kendisine iki saat verildiği de gelen bir başka haber.

Serbest piyasada bulunan oyuncuların takımlarla anlaşmadan önce kulüplerin taleplerine göre oyuncuları antrenman seanslarına davet etmeleri mümkünken, yaşanan olayda ligin bu sorumluluğu devralması ve olası imzayı deneme seansına bağlı tutmasının altında “Takımlar oyuncuyu talep etmedi, bu işi birinci elden lig yönetimi olarak yaptık” fikrinin olduğu savunuluyor.

Bir başka fikir ise performansıyla lig tarihinde adını yazdıran Afro-Amerikan yıldızın kendisini kanıtlamaya ihtiyacı olmadığı yönünde. Zira Kaepernick kariyerinde etkileyici istatistikler barındırıyor:

The 16 players above Colin Kaepernick in career adjusted yards per attempt: —10 are current NFL starting quarterbacks —4 are in the Hall of Fame (Otto Graham, Steve Young, Kurt Warner, Joe Montana) —2 are Peyton Manning and Tony Romo — Rodger Sherman (@rodger) November 13, 2019

PEKİ NE OLMUŞTU?

Colin Kaepernick ilk olarak doğduğu şehir olan Wisconsin’de 26 Ağustos 2016 tarihinde Green Bay Packers'a karşı oynanan bir hazırlık maçındaki ulusal marş sırasında ayağa kalkmayarak kulübede oturmuş ve Milwaukee olaylarında genç siyahi Sylville Smith’in polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmişti.

Yıldız oyun kurucu işi bir sonraki seviyeye taşıyarak ardından oynanan San Diego Chargers maçı itibarıyla ulusal marşlar sırasında diz çökerek ırk ayrımcılığından doğan eşitsizlik ve polis şiddeti sebebiyle yaptığı protestoyu sürdürmüştü.

Kaepernick “Bu ülkenin temelleri hak ve özgürlüklere dayanıyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde bunlardan söz etmek mümkün değil” diyerek protestosunu açıklamış, bu tavır Amerikan sporlarında geniş çaplı bir özgürlük hareketini başlatmıştı. NFL severlerin bir bölümü ise yaşananları Kaepernick’in formasını yakarak karşılık vermişti.

2016 sezonu sonunda serbest kalan siyahi sporcu, lig genelinde kontrat bulamadı. 2017 senesinin Eylül ayında Amerika Başkanı Donald Trump’ın “Bayrağına saygısızlık yapan şu ‘o…ç….’ sahadan alın!” demesiyle tartışma bir sonraki boyuta taşındı.

Bu olayların ardından Kaepernick ve eski takım arkadaşı Eric Reid lig yönetimine karşı kendilerinin kasıtlı şekilde işe alınmamasını sebep göstererek dava açtı. Buna karşılık lig yönetimi ulusal marşı protesto eden oyuncuları cezalandıracağını açıkladı.

Ayrıca olay karşısında ligdeki takım sahipleri bir arada duruş sergiledi ve geride kalan periyotta Kaepernick bir maçta dahi forma giymedi.

NIKE 30. YIL KAMPANYASI

2018 senesi Eylül ayında Nike, markanın 30. yıl dönümü kapsamında Colin Kaepernick’i hazırladığı kampanyanın yüzü olarak tanıttı.

Nike hisse ve ürün satışları ciddi yükselişler gösterirken futbol severlerin bir bölümü kampanyayı Nike ürünlerini yakarak protesto etti.

COLIN KAEPERNICK KİMDİR?

Colin Rand Kaepernick 3 Kasım 1987’de Wisconsin, Milwaukee’de dünyaya geldi. Nevada Üniversitesi’nden mezun olan Kaepernick, 2011’de Amerikan Futbol Ligi’ne 2. tur 36. sıra seçimi olarak San Francisco 49ers’la merhaba dedi. Oyun kurucu pozisyonunda (quarter back) görev yapan Kaepernick, 2016 senesine kadar 49ers forması giydi ve pozisyonunda ligin önemli oyuncularından biri haline geldi. 2016 senesinde ulusal marş sırasında diz çökerek yaptığı protesto ve aktivist kimliğiyle ön plana çıktı.