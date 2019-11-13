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Vitor Pereira 8 ay hapis cezası aldı!
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Vitor Pereira 8 ay hapis cezası aldı!

Tribünler aşağı inmişti, fatura 5 yıl sonra kesildi. Fenerbahçe'de de görev alan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 09:34

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Yunanistan’da Panathinaikos-Olympiakos maçında büyük bir olaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Sarı-lacivertli takımın başına gelmeden önce Komşu’da Olympiakos’u yöneten Pereira, Şubat 2015’te oynanan dev derbi öncesinde futbolcuların ısınmaya çıktığı sırada yeşil zeminde gezerek rakip tribünlere hareket yapmıştı. Portekizli teknik adam, Panathinaikos’un ve Avrupa’nın en en ateşli tribünü olan ‘Gate 13’e elleriyle ‘Gelin’ işareti yaparak büyük bir olayın başlanmasına sebep olmuştu.

Ev sahibi takımın taraftarları, ezeli rakibinin teknik direktörünün bu hareketi üzerine sahaya girerek Olympiakos futbolcularını ve teknik direktör Vitor Pereira’yı kovalamıştı.

YUNANİSTAN’DAKİ MAHKEMEDEN CEZA ÇIKTI

Olayın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Yunanistan’daki mahkeme kararını verdi. Atina’da görülen davada 51 yaşındaki teknik adama “Uygunsuz davranış ve tahrik etme” suçundan 8 ay hapis cezası verdi ve cezayı erteledi.

Olaylı derbiyi ev sahibi Panathinaikos, 2-1 kazanmasına rağmen yaşananlardan dolayı 3 puanı silinip, 100 bin Euro para cezası ve 2 maç saha kapama cezası aldı.

Vitor Pereira, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yarım sezon 1860 Münih’i çalıştırdı ve 12 Aralık 2017’de Çin’in Shanghai SIPG takımının başına geçti.

Son güncelleme 10:00 | 13 Kasım 2019
Fenerbahçe olympiakos Panathinaikos Vitor Pereira yunanistan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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