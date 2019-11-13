VAR kamerası herkesi şoke etti! Hakem otopark görüntüsü izledi…

Video Hakem Uygulaması (VAR) sadece ülkemizde değil başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede büyük tartışma yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Ligi’nde oynanan bir karşılaşma bunun yeni bir örneği oldu.

Maccabi Haifa – Baitar Jerusalem maçında hakem ceza sahasında elle oynama olup olmadığını incelemek üzere sahanın kenarındaki VAR monitörüne yöneldi. Pozisyonun tekrarı verilirken kameralardan biri araba dolu bir otoparkı göstermeye başlayınca hakem şaşkına döndü. Kameranın otoparkta yürüyen biri tarafından taşındığı görüldü. Neyse ki ikinci kamera doğru çalışıyordu ve pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Maç Maccabi’nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

¡Menos mal que había dos cámaras! Increíble lo que pasó en Israel: en un duelo clave entre Maccabi Haifa y Beitar Jerusalem, el árbitro pidió el VAR y una de las imágenes… ¡estaba en el estacionamiento! pic.twitter.com/Rm4CzbzZp4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2019

İlginç olay sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

“İyi ki iki kamera varmış!”

“Honda’nın ofsayt olduğu açık.”

“En azından bir şeylere bakıyorlar, Premier Lig’den iyi.”

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