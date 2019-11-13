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VAR kamerası herkesi şoke etti! Hakem otopark görüntüsü izledi…
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VAR kamerası herkesi şoke etti! Hakem otopark görüntüsü izledi…

Spor dünyası VAR'ın futbola etkilerini tartışıyor, hemen her gün Video Hakem Uygulaması ile ilgili şok edici bir gelişme yaşanıyor. Bu kez sıra İsrail Ligi'nde...

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 08:05

Video Hakem Uygulaması (VAR) sadece ülkemizde değil başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede büyük tartışma yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Ligi’nde oynanan bir karşılaşma bunun yeni bir örneği oldu.

Maccabi Haifa – Baitar Jerusalem maçında hakem ceza sahasında elle oynama olup olmadığını incelemek üzere sahanın kenarındaki VAR monitörüne yöneldi. Pozisyonun tekrarı verilirken kameralardan biri araba dolu bir otoparkı göstermeye başlayınca hakem şaşkına döndü. Kameranın otoparkta yürüyen biri tarafından taşındığı görüldü. Neyse ki ikinci kamera doğru çalışıyordu ve pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Maç Maccabi’nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

İlginç olay sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

  • “İyi ki iki kamera varmış!”
  • “Honda’nın ofsayt olduğu açık.”
  • “En azından bir şeylere bakıyorlar, Premier Lig’den iyi.”

12 Kasım 2019 Mehmet Demirkol: `En ağır ceza hangisi ise onu vereceksin` Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports kanalında yayınlanan beIN Manşet programında, Beşiktaş - Denizlispor maçında Sackey`in Diaby`ye yaptığı faulü ve pozisyona kırmızı kart çıkmamasını yorumladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:10 | 13 Kasım 2019
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