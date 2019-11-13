Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak. Milliler gruptan çıkmayı garantilemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek. Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR: FİNALLERE GİTMEK İSTİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde İzlanda ve Andorra’yı yenip grup lideri olarak finallere gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı’nın yarın İstanbul’da oynayacağı İzlanda müsabakasıyla ilgili TFF’nin hazırladığı maç kitabında görüşleri yer alan Özdemir, EURO 2020 Finalleri’ne giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı’nın 5 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı müsabakasına ev sahipliği yapacağını aktaran Nihat Özdemir, “Hedefimiz, önce İzlanda’yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak. EURO 2020 Finalleri’ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İZLANDA TEKNİK DİREKTÖRÜ: KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada kazanmaya ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye ile yarın karşı karşıya gelecek olan İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamren ve futbolculardan Kari Arnason, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Yarın oynanacak olan maçı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Teknik Direktör Erik Hamren, “İlginç bir mücadele olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanmaya ihtiyacımız var. Zor bir maç olacak. Türkiye etkileyici bir performans sergiledi ve harika sonuçlar aldılar” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk kez 10 Ağustos 2011'de Estonya ile özel müsabakada oynadı. Milliler, bu statta geride kalan 7 karşılaşmadan 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 11 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

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