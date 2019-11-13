Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? A Milli Takım’da tek hedef üç puan!

EURO 2020 elemelerinde son iki maça girilirken H grubu liderliği koltuğunda oturan A Milli Takım İzlanda'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde futbol severler Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…

TÜRKİYE İZLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

5 YIL SONRA TÜRK TELEKOM STADI’NDA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde İstanbul’da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı’nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz’in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Estonya ile 10 Ağustos 2011’de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011’de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4’ünü kazandı, 2’sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

ALTAY BAYINDIR KADROYA DAHİL EDİLDİ

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan’ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan’ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor’da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım’ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan’ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır’ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.