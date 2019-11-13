Türkiye 4-1 Ermenistan | 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup’taki ilk maçında Ermenistan’ı 4-1 yendi. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol’un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Ermenistan’ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti. Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ’ı 3-1 mağlup etti. Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ’la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan’la karşılaşacak. Şenol Güneş: `Burada başlamıştık inşallah yarın burada bitireceğiz!` A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, grup maçlarına iyi başladıklarını belirterek, “İnşallah yarın burada bitireceğiz” dedi. Güneş, Beraberlik yetiyor ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız diye konuştu. İlgili Haberi Oku