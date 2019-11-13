Türk futbol ekonomisi giderek büyüyor! Gelirler 4,2 milyar TL

Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği “Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig” toplantısının dördüncüsü Zorlu PSM’de gerçekleştirilirken, toplantıda konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, geçen sezonki verilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Ceyhun Kazancı, 2017-2018’de maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3,2 milyar lira olan Süper Lig pastasının, 2018-2019 sezonu sonunda 4,2 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Maç günü gelirleri konusunda Süper Lig, Avrupa’da 8. sırada bulunuyor. Ortalama seyirci sayısı yüzde 9’luk artışla 14 bin bandına geldi. Ortalama seyirci konusunda en büyük artışı yüzde 20 ile Rusya sağladı. Süper Lig’de kapasiteye göre doluluk oranında yüzde 50’lere ilk defa geldik.” diye konuştu.

Maç günü gelirlerinin yüzde 87’sini Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sağladığını anlatan Kazancı, “Diğer takımların yüzde 13’lük maç günü gelirleri elde ettiğini görüyoruz. Naklen yayın gelirlerinde ciddi artış var. Geçen sezon ilk defa 200 milyon lira bandını bir takım aştı. Galatasaray, 200 milyon lira gelirin üstüne çıktı. Naklen yayın gelirlerinde son 2 sezonda Galatasaray’ın, daha önce Fenerbahçe’nin liderliği söz konusuydu. Geçen sezon en çok gelir elde eden takım 317,8 milyon lira ile Fenerbahçe oldu. Bir önceki sezon 279 milyon lira ile Beşiktaş liderdi. Trabzonspor ciddi atılımlarla ticari gelirlerini artırdı.” ifadelerini kullandı.

İlk senede 2 milyar lira gelir toplamına ulaştıklarını hatırlatan Kazancı, şunları söyledi:

“2 milyar lira gelire ulaştığımızda avro kuru 3,4 liraydı. Bugün gelirler 4,2 milyar liraya çıktı. ‘Avro da arttı, zaten çok büyük gelir artışı olmadı’ diye yorumlar var. Avro ve doların artışı yüzde 86 civarında. Avro ve doların artışını da geçen bir gelirden söz ediyoruz. Futbolcu ihracatıyla gelirler önemli rakamlara ulaşacak.”

Naklen yayın gelirlerinde gelecek sezonlarda düşüş beklenebileceğine dikkati çeken Kazancı, “Orada toplam tutarda düşüş bekleyebiliriz. Yine de genel anlamda gelirdeki tutarların yukarıya doğru gideceğini düşünebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.