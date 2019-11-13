Takım arkadaşı hakkında yaptığı ırkçı paylaşımın cezası belli oldu! Manchester City’nin yıldız oyuncusuna bir maç ceza!

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City’nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında attığı ırkçılık içeren Tweet nedeniyle 50 bin Pound para cezasına çarptırıldı ve buna ek olarak 1 maç men cezası aldı. Manchester City’den yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu’nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun ırkçılık yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın ‘ağırlaştırılmış ihlal’ statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.

Takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafıyla bir çikolata markasının maskotunu bir arada kullanarak “Bilin bakalım kim?” yazarak paylaşımda bulunması sonrası oyuncu ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Silva hakkında İngiltere Futbol Kurulu soruşturma başlatmıştı.

‘BU DÖNEMDE ARKAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN’

Bernardo Silva, 22 Eylül’de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma “Tahmin edin kim” notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından ırkçı paylaşımı kaldırarak, “Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun” ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE’DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.2016'da Monaco'da birlikte oynamaya başlayan Mendy-Silva ikilisi, daha sonra 2017'de birlikte Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

Bernardo Silva için soruşturma başlatıldı! Attığı tweet başına bela oldu... Manchester City`nin yıldızı Bernardo Silva takım arkadaşı Benjamin Mendy için yaptığı paylaşım nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu`na sevk edildi. İlgili Haberi Oku