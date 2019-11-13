Selin Söğütlügil en zor maratonda koşan ilk Türk kadını olacak!

Selin Söğütlügil spora çocuk yaşta atletizm ile başladı ve şu sıralarda katıldığı yarışmalardaki geliri de uygun gördüğü kurumlara bağlışlıyor. Selin Söğütlüğil “Daha koşulacak çok yol, gidilecek çok maraton var. Yardım etmek istediğim o kadar çok dernek var ki anlatamam size, yanıp tutuşuyorum.” diyor.

Söğütlügil önceleri UNICEF adına koşarken “Sonra kendi kendime dedim ki ben üç çocuk annesi bir cumhuriyet kadınıyım, bir Türk kadınıyım. Benim kendi ülkemde de yardıma muhtaç birçok insan ve çocuk var. Ben öncelikle kendi ülkemdeki kuruluşlar için koşularımı gerçekleştireceğim dedim. Spor aşkım aynı zamanda yardım aşkımla da birleşti yani. Koşulsuzca yapılan şeylerin maneviyatımızı beslediği noktada bunları gerçekleştirebilmek büyük bir şükür sebebi” diyerek artık Türkiye'deki kurumlara yardım amaçlı koştuğunu belirtiyor. Son olarak Uluslararası İstanbul Maratonu'na katılan Selin Söğütlügil elde edilen geliri Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne bağışladı.

23 Kasım'da Güneydoğu Asya'da Myanmar'da gerçekleştirilecek olan dünyanın en zorlu maratonlarından biri olan Myanmar Bagan Tapınak Maratonu'na katılacak olan Söğütlügil “Burada da tarihteki ilk Türk kadın olarak koşacağım. Orada hava 43 derece ve inanılmaz nemli” diyerek yarışın zorluk derecesini anlattı. Siyasete girip girmeyeceğine yönelik sorular soruya da “Ülkem için bir katkı payı yaratabileceğimi düşünürsem eğer Türk siyasetinde yer almak isterim “ yanıtını verdi.