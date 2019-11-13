Rigobert Song galibiyet sonrası sözünü tuttu dans etti

Kamerun U23 milli takımını çalıştıran ve bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Trabzonspor’da forma giyen Rigobert Song karşılaşmayı kazanmaları halinde dans edeceği sözünü verdi. Afrika Uluslar U23 Kupası mücadelesinde Kamerun, Mali’yi 1-0 mağlup etti ve efsane isim Rigobert Song verdiği sözü tutup soyunma odasında dans etti. Bu eğlenceli anlar takımdaki oyuncular ve antrenörler tarafından kaydedildi.

İşte Rigobert Song’un galibiyet dansı…

Kamerun Milli Takımı'nda 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu. Rigobert Song 2018’in Ekim ayında Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı’nın başına geçmişti. Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapıyor.