SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Ahmet Altan yeniden tutuklandı
Rigobert Song galibiyet sonrası sözünü tuttu dans etti
Milli Takımlar

Rigobert Song galibiyet sonrası sözünü tuttu dans etti

Kamerun futbolunun efsane ismi Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Rigobert Song, Kamerun 23 yaş altı takımının Mali'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında dans etti.

13 Kasım 2019 12:17

Kamerun U23 milli takımını çalıştıran ve bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Trabzonspor’da forma giyen Rigobert Song karşılaşmayı kazanmaları halinde dans edeceği sözünü verdi. Afrika Uluslar U23 Kupası mücadelesinde Kamerun, Mali’yi 1-0 mağlup etti ve efsane isim Rigobert Song verdiği sözü tutup soyunma odasında dans etti. Bu eğlenceli anlar takımdaki oyuncular ve antrenörler tarafından kaydedildi.

İşte Rigobert Song’un galibiyet dansı…

 

Kamerun Milli Takımı'nda 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu. Rigobert Song 2018’in Ekim ayında Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı’nın başına geçmişti. Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapıyor.

Son güncelleme 12:17 | 13 Kasım 2019
dans eğlence galatasaray kamerun Rigobert Song trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ