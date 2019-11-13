Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema’ya Olympique Lyon’dan çağrı!

Real Madrid’in Fransız yıldızı Karim Benzema’ya eski takımı Olympique Lyon’un sportif direktörü Juninho’dan sürpriz bir çağrı geldi. Juninho, “Benzema’nın kariyerini burada bitireceğini hayal ediyorum. Lyon’da en az 2 yıl oynamasını ve gençleri eğitmesini istiyorum. Burada harika bir lider olabilir” dedi.

Juninho, Benzema’nın Real Madrid’den aldığı yüksek maaş ile ilgili olarak ise “Karim ile konuşmak için doğru zamanı bekleyeceğim. Birkaç kez mesajlaştık ve Lyon’a geri dönmek istediğini hissettim. Madrid’de kazandığını ona veremeyiz ama onun için tüm şartları zorlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı. İspanya Süper Kupası, 3 yıl süreyle Suudi Arabistan`da oynanacak İspanya Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan, İspanya Süper Kupası`nın 4`lü final şeklinde 3 yıl süreyle bu ülkede oynanması konusunda anlaştı. Suudi Arabistan`ın Cidde kentinde 8-12 Ocak`ta oynanacak 2020 İspanya Süper Kupası`nda eşleşmeler, Valencia-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid şeklinde oldu İlgili Haberi Oku