Rafael Nadal’dan ilk galibiyet

ATP Finals’da ikinci grup maçları devam ediyor. Agassi Grubu’nda ilk maçılarını kaybeden iki raket, Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

İlk set tie break ile Medvedev’e giderken ikinci sete Nadal ağırlığını koydu. Net bir oyunla ikinci seti 6-3 kapatan İspanyol oyuncu, rüzgarı da arkasına almayı başardı.

Dominic Thiem yarı finalde ATP Finalleri Bjorn Borg Grubu`nda Sırp Djokovic`i 2-1 mağlup eden Avusturyalı Thiem, yarı finale çıkmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku

Medvedev final setinde 5-1’lik üstünlüğü yakalasa da, Nadal’ın yükselen oyunuyla maçın ibresi tekrar değişti. İspanyol süper yıldız arka arkaya 5 oyun alarak 5-1 geride olduğu seti 7-6 ile üstün tamamladı ve maçın da kazananı oldu. İspanyol raket muhteşem bir geri dönüşe imza atarken ATP Finals’daki ilk galibiyetini almış oldu.

Grubun diğer maçı Stefanos Tsitsipas ile Alexander Zverev arasında oynanacak.

WARRIOR.

The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London #NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R

— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019