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Rafael Nadal’dan ilk galibiyet
Tenis

Rafael Nadal’dan ilk galibiyet

ATP Finals'da ikinci maçlar oynanmaya devam ediyor. İlk maçlarını kaybeden Rafael Nadal ile Daniil Medvedev eşleşmesinde 6-7, 6-3 ve 7-6 ile kazanan Nadal oldu.

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 20:18

ATP Finals’da ikinci grup maçları devam ediyor. Agassi Grubu’nda ilk maçılarını kaybeden iki raket, Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

İlk set tie break ile Medvedev’e giderken ikinci sete Nadal ağırlığını koydu. Net bir oyunla ikinci seti 6-3 kapatan İspanyol oyuncu, rüzgarı da arkasına almayı başardı.

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Medvedev final setinde 5-1’lik üstünlüğü yakalasa da, Nadal’ın yükselen oyunuyla maçın ibresi tekrar değişti. İspanyol süper yıldız arka arkaya 5 oyun alarak 5-1 geride olduğu seti 7-6 ile üstün tamamladı ve maçın da kazananı oldu. İspanyol raket muhteşem bir geri dönüşe imza atarken ATP Finals’daki ilk galibiyetini almış oldu.

Grubun diğer maçı Stefanos Tsitsipas ile Alexander Zverev arasında oynanacak.

Son güncelleme 20:27 | 13 Kasım 2019
ATP Finals daniil medvedev rafael nadal
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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