Nasser Al-Khelaifi gözünü İngiltere’ye dikti! Hedef Leeds United…

Fransız ekibi PSG’yi satın aldıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Nasser Al-Khelaifi, İngiltere’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. 45 yaşındaki işadamı, PSG’nin ardından İngiltere’den de bir takım satın alıp futbol dünyasını iyice etkisi altına almak istiyor.

İngiliz basınının haberine göre Khelaifi, PSG – Club Brugge maçında Leeds United sahibi Andrea Radrizzani’yi davet etti. Zengin başkan, Andrea Radrizzani’ye Leeds United’ı satın almak istediğini belirtti.

Arap sermayeli Manchester City’yle yarışma istediği belirtilen Al-Khelaifi’nin Leeds United’a küçüklüğünden beri hayranlığı olduğu ifade edildi.

Teknik direktörlüğünü Marcelo Bielsa’nın yaptığı Leeds United, Premier Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. Nasser Al-Khelaifi’nin toplam servetinin 5 milyar eurodan fazla olduğu tahmin ediliyor.

PSG’yi 2011’de satın alan Nasser Al-Khelaifi, takıma Di Maria, Thiago Silva, Cavani, Mbappe ve Neymar gibi isimleri transfer etmişti. Katarlı iş adamının yapacağı yeni yatırımlar merakla bekleniyor.