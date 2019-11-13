Mustafa Cengiz: ‘Biz dağdan gelmiş normal insanız!’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hararetli Divan Kurulu Toplantısı’ndan sonra GSTV’ye açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine girmesi beklenen sarı-kırmızılılarda Başkan Cengiz, çarpıcı açıklamalarda bulunurken her zamanki kendine has üslubuyla Galatasaray’ın içinden geçtiği süreci değerlendirdi.

‘O gün ayrılsam, ‘Kaçtı’ diyeceklerdi’

Cengiz, “Ben ‘Seçime gitmeyeceğim’ demedim. ‘Gündemimde seçim yok’ dedim. Yarın mahkeme derse, ‘Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz’ ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. mahkemelerde koşturmak istemiyorum. İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. ‘Kaçtı’ demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, ‘kaçtı’ diyeceklerdi. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Mücadeleyi terk edecek insanlardan değilim” dedi.

‘Dağdan gelmiş normal insanız…’

Mustafa Cengiz, “Avrupa’da bizi izleyen takım, UEFA savunması için 1,5 milyon € harcadı, bize kimse ‘Ne harcadınız?’ diye sormadı. Biz dağdan gelmiş normal insanız, bağdakileri ürkütmek istemeyiz” ifadesiyle hakkında yazılan bir akademik teze gönderme yaparken “İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Terim Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Etkiliyor. Dışarıda kış varken, içeride bahar olmaz. ‘Merak etme hocam’ dedim. Bu yıl Türkiye’de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu. Amatörlerde çok düşük bütçelerle büyük başarılar yakaladık. İnsanlar bunları unutuyor” sözlerini kullandı.

“Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine. ‘Mustafa Cengiz olmasın’. Buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek” diye konuşan Cengiz, “Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı. İki yılda her şeyi unuttular. ‘147 milyon € zarardan nasıl Galatasaray’ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız’ diye bir kişi sormadı” ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu`ndan `Mustafa Cengiz`e omuz attı` iddialarına yanıt! Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile arasında yaşanan `omuz atma` tartışmasına açıklık getirdi. Hamamcıoğlu, Dirsek teması olmuş. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimi? Benim gibi bir insanın birine omuz atması söz konusu olabilir mi? ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku