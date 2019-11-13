Mohamed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak!

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.

Mısır Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi. Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Mısır’ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.

Salah, Premier League’de Liverpool’un sahasında Manchester City’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Loris Karius, Beşiktaş`taki en başarılı dönemini yaşıyor Beşiktaş Alman kalecisi, Süper Lig`in son 5 maçında kalesinde bir gol gördü. Bu sezon 10 lig karşılaşmasında 10 gol yiyen Karius, bir gol ortalamasıyla oynadı. Karius, geçen sezonki 29 karşılaşmada 39 gol yiyerek 1,34 ortalamayla sezonu tamamladı. İlgili Haberi Oku