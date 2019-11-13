Juventus’ta şans bulamayan Merih Demiral için Atletico Madrid ve Arsenal devrede!

Son yıllardaki yükselişiyle hem A Milli Futbol Takımı’nın vazgeçilmezi olan hem de Juventus’a transfer edilen 21 yaşındaki Merih Demiral için Arsenal’in devreye girdiği iddia edildi.

Sezon başında 18 milyon Euro’ya Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan milli stoper, Serie A’da sadece 1 maçta forma giydi.

Buna rağmen Türkiye Milli Takımı’nın EURO 2020 Elemeleri’nde oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve takım arkadaşlarının ‘Komando’ lakabı taktığı Demiral’ın, Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin savunmada en son tercihi olan 21 yaşındaki stoper, Arsenal’de daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için transfere sıcak bakıyor.

Menajeriyle görüşen Demiral, Aralık ayına kadar daha fazla süre almaya başlamaması halinde İngiltere ve İspanya’dan gelebilecek tekliflere açık olduğunu iletti.

İngiliz ekibinde stoper mevkiisinde birçok isim yer alsa da, teknik direktör Unai Emery bu oyuncu grubundan memnun olmadığı ve Merih Demiral ile takıma takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan İtalya basınında çıkan iddialara göre, Arsenal’in yanı sıra Atletico Madrid’in de yıldız futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.