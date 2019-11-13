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Jimnastikçi Melanie Coleman antrenmanda hayatını kaybetti
Cimnastik

Jimnastikçi Melanie Coleman antrenmanda hayatını kaybetti

ABD'nin Connecticut eyaletinde üniversite öğrencisi olmasına rağmen jimnastikteki yeteneği nedeniyle tanınan Melanie Coleman, antrenmandaki trajik kaza sonrasında yaşamını yitirdi.

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 11:47

Southern Connecticut Üniversitesi’nde okuyan ve jimnastikçi olan Melanie Coleman, antrenmanda geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Asimetrik paralel aletinde çalışmalar yapan 20 yaşındaki Coleman, dengesini kaybedip düşerek omuriliğinden yaralandı.

Kaza sonrasında acil olarak Yale-New Haven Hastanesi’ne kaldırılan Amerikalı, iki gün tedavi gördükten sonra hayata gözlerini kapattı. Üniversitesi sosyal medya hesabından üzücü haberi paylaştı.

Üniversitede hemşirelik okuyan Coleman, jimnastikteki başarısıyla Kadınlar Kolej Jimnastik Federasyonu tarafından en iyiler arasında gösteriliyordu.

Üniversitenin müdürü Joe Bertolino da yaptığı açıklamada, “Melanie öğretmenleri ve antrenörleri tarafından hem jimnastikte hem de sınıfta çok başarılı genç bir kadın olarak gösteriliyordu” dedi.

ABD Gençler Olimpiyatları Programı’nda en başarılı isimler arasında gösterilen Melanie Coleman’ın tüm eyalet tarafından tanındığı belirtildi.

Son güncelleme 11:50 | 13 Kasım 2019
Melanie Coleman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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