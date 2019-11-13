İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı’ndan çıktı

İzlanda Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın Türkiye ile oynayacağı maç için İstanbul’a geldi. Konuk ekip, kamp yaptığı Antalya’dan İstanbul Havalimanı’na gelirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takıma havalimanından çıkarken polis eşlik etti.

İzlanda kafilesi, motosikletli ve araçlı trafik polisleri ile çok sayıda sivil ve resmi polis eşliğinde otobüsle alandan konaklayacağı otele geçti. İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, bu akşam, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son çalışmasını aynı statta yapacak.

Türkiye ile İzlanda milli takımları, gruptaki 9. maçta yarın Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

İZLANDA’DA SKANDAL YAŞANMIŞTI

Milli takım, H Grubu’ndaki 4’üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.

8 Haziran Cumartesi günü Konya’da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı’na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu’na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı.

Olayların üzerine tuz biber eken bu davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik’e geçerek kamp için otele yerleşmişti.

İzlanda ise 4 gün önce geldiği Antalya’da hiçbir sorun ile karşılaşmadı. Kampta maç hazırlıklarını yapan İzlanda Milli Takım kafilesi bugün Antalya’dan uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan İzlanda kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

İZLANDA MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verilmişti. Notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekilmişti.

Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran ‘fırça' olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

İşte bakanın yaptığı o açıklama:

”Uluslararası bir havalimanında güvenlik gözetimine dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir.”