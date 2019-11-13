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Ivan Rakitic isyan etti! ’31 yaşındayım 38 değil’
İspanya La Liga

Ivan Rakitic isyan etti! ’31 yaşındayım 38 değil’

İspanya La Liga lideri Barcelona'nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, takım içindeki rolünün kısıtlanmış olmasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

13 Kasım 2019 10:51

Hırvat yıldız Ivan Rakitic, bir süredir ilk 11’de forma şansı bulamamasının ardından İspanyol devi Barcelona’nın adeta “topunu kendisinden aldığını” hissettiğini dile getirdi.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada “Nasıl keyif alabilirim ki? Daha önce de söylediğim gibi, küçük kızımın oyuncak bebeğini elinden alsan nasıl hisseder? Elbette üzülür. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Topumu benden aldılar, üzgünüm.” dedi.

Rakitic, “Hocanın ya da kulübün tercihlerini anlıyor ve saygı duyuyorum, ancak 5 sene boyunca buraya çok fazla şey kattığımı ve burada zirveye çıktığımı düşünüyorum. İstediğim şey keyif almaya devam edebilmek, benim için en önemli olan bu. Oynamaktan keyif alıyorum. 31 yaşındayım, 38 değil, çok iyi durumda olduğumu hissediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Frenkie de Jong’un takıma katılmasıyla birlikte teknik direktör Ernesto Valverde’nin ilk tercihi olmaktan çıkan Rakitic, bu sezon ligde forma giydiği 7 maçın sadece birine ilk 11’de başlayabildi.

Son güncelleme 10:51 | 13 Kasım 2019
barcelona Hırvatisyan ispanya Ivan Rakitic la liga
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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