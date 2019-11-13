SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Kritik görüşmeye saatler kala bomba yorum
Furkan Korkmaz, Cedi Osman’ı üzdü!
NBA

Furkan Korkmaz, Cedi Osman’ı üzdü!

NBA'de milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.

13 Kasım 2019 10:24

NBA’e 8 maçla devam edildi. Furkan’ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

Philadelphia 76ers’te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers’ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile “double double” yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85

Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-102

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 119-114

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 121-125

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-123

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 107-99

Son güncelleme 10:24 | 13 Kasım 2019
Cedi Osman Cleveland Cavaliers Furkan Korkmaz NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ