Frank Lampard’ın ceza listesi ortaya çıktı! Başarıdaki sır: Disiplin!

İngiltere Premier Lig’de geride kalan 12 haftada başarı hikayesi yazan Chelsea’nin gençleri, teknik direktör Frank Lampard’ın disiplinli yönetimine de ayak uydurmuş durumda.

Transfer yasağı olduğu için çoğunlukla altyapısından yetiştirdiği futbolcularla sezona başlayan Londra ekibi, son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı ve ligde 3. sıradaki yerini korumayı başardı.

Chelsea’nin efsanesi olan Frank Lampard’ın takımın başına getirilmesiyle başlayan süreçte tecrübeli çalıştırıcının genç futbolcuları disiplinli yönetimiyle hizaya getirdiği görülüyor.

Son olarak sosyal medyada dolaşan bir görüntü, Lampard’ın oyunculara uyguladığı ceza listesini ortaya çıkardı.

Lampard’ın imzasının yer aldığı listede şu cezalar var;

Maç günü geç kalma: 2500 Pound

Antrenmana geç kalma: 2500 Pound (Her 15 dakika için ekstra 2500 Pound)

Isınma öncesi gym’e geç kalma: 1000 Pound

Tedaviye geç kalma: 2500 Pound

Takım toplantısına geç kalma: Dakika başı 500 Pound

Antrenmana geç başlama: 20 bin Pound

Takım toplantısında veya yemekte telefon çalması: 1000 Pound

Maç sonrası menajerden habersiz takım otobüsüne binmeme: 5000 Pound

Sosyal sorumluluk projelerine katılmama: 5000 Pound

Hastalık veya sakatlığı, antrenmandan 1,5 saat önce bildirmeme: 10.000 Pound

Doktor randevusuna geç kalma: 2500 Pound

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