SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kaz Dağları'nda 200 bin ağaç kesen şirket 2 bin 500 fidan dikti
Fenerbahçe’de kilit adam Max Kruse!
Süper Lig

Fenerbahçe’de kilit adam Max Kruse!

Malatya ve Göztepe deplasmanları öncesinde 3. bölgeye önem veren Yanal, yakın çevresine “Kruse, yüzde 100 hale gelirse iki maçtan 6 puan alırız” dedi

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 13 Kasım 2019 07:57

Fenerbahçe’yi milli aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertliler önce Malatya'ya gidecek ardından Göztepe'ye İzmir'de konuk olacak. Ersun Yanal ve yardımcıları, bu kritik iki karşılaşma için fikir alışverişinde bulunuyor. Yanal'ın 3. bölgenin tam anlamıyla iyi işlemediğini düşündüğü ve Antalya, Kayseri ile Kasımpaşa maçlarında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

KENDİSİNE İYİ BAKMALI!

Kanakarya’nın hocası, bu duruma çözüm olarak Max Kruse'nin takıma dönmesini bekliyor. Milli arada izin yapmayan ve özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Kruse'nin yüzde 100 hale gelmesi gerekiyor. Yanal yakın çevresine “Kruse'nin eksikliğini yaşıyoruz. Kendisine çok iyi bakıp iyi hazırlanırsa kendisinden yararlanırız. Görev aldığı maçlarda hücum zenginliğimizi sahaya en iyi şekilde yansıtmıştık” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:57 | 13 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ