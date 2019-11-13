Fenerbahçe’de kilit adam Max Kruse!

Fenerbahçe’yi milli aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertliler önce Malatya'ya gidecek ardından Göztepe'ye İzmir'de konuk olacak. Ersun Yanal ve yardımcıları, bu kritik iki karşılaşma için fikir alışverişinde bulunuyor. Yanal'ın 3. bölgenin tam anlamıyla iyi işlemediğini düşündüğü ve Antalya, Kayseri ile Kasımpaşa maçlarında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

KENDİSİNE İYİ BAKMALI!

Kanakarya’nın hocası, bu duruma çözüm olarak Max Kruse'nin takıma dönmesini bekliyor. Milli arada izin yapmayan ve özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Kruse'nin yüzde 100 hale gelmesi gerekiyor. Yanal yakın çevresine “Kruse'nin eksikliğini yaşıyoruz. Kendisine çok iyi bakıp iyi hazırlanırsa kendisinden yararlanırız. Görev aldığı maçlarda hücum zenginliğimizi sahaya en iyi şekilde yansıtmıştık” ifadelerini kullandı.