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Fenerbahçe salonda çalıştı! Muriqi’nin tedavisi başladı
Süper Lig

Fenerbahçe salonda çalıştı! Muriqi’nin tedavisi başladı

Milli takımlara giden futbolculardan yoksun çalışan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'ndan çıkartılan Vedat Muriqi'nin de tedavisine başlandı.

13 Kasım 2019 14:58

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştiği belirtildi. Kuvvet çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcuların, günün ikinci antrenmanını akşam yapacağı aktarıldı.

Kosova Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmaların aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle çıkartılan Vedat Muriqi’nin de tesislerde tedavisine başlandığı kaydedildi.

Son güncelleme 14:58 | 13 Kasım 2019
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OGP
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